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Происшествия 26.08.2021 18:49

Минобороны Турции сообщило о двух взрывах близ аэропорта Кабула

Два взрыва прогремели в четверг близ аэропорта Кабула, сообщило Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министерство обороны.

"За пределами аэропорта Кабула произошли два взрыва. Пострадавших среди турецких военных нет", - говорится в сообщении.

Никаких других деталей ведомство не приводит, подтверждений из других источников о втором взрыве пока не поступало.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]