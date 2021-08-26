Минобороны Турции сообщило о двух взрывах близ аэропорта Кабула

Два взрыва прогремели в четверг близ аэропорта Кабула, сообщило Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министерство обороны.

"За пределами аэропорта Кабула произошли два взрыва. Пострадавших среди турецких военных нет", - говорится в сообщении.

Никаких других деталей ведомство не приводит, подтверждений из других источников о втором взрыве пока не поступало.