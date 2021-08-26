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Наука и образование 26.08.2021 19:42

Ракета New Shepard компании Джеффа Безоса совершила очередной успешный суборбитальный полёт

Ракета New Shepard компании Джеффа Безоса Blue Origin совершила очередной удачный суборбитальный полёт с полезной нагрузкой на борту и вернулась на Землю, следует из трансляции компании.

Пуск прошёл с частного космодрома компании в западном Техасе в 18:31. В отличие от предыдущей миссии ракеты, этот полёт проходил без экипажа на борту.

Нижняя ступень осуществила мягкую посадку на посадочную площадку в пустыне на западе штата Техас через 7 минут после начала полёта. Капсула с собранными научными данными успешно приземлилась через 10 минут после старта.

Согласно данным компании, на борту ракеты New Shepard находились 18 коммерческих исследовательских грузов (11 из них по соглашению с NASA), которые собирали научные данные во время нахождения в невесомости.

Отмечается, что на внешней поверхности бустера ракеты была оборудована разработанная NASA система датчиков, которая, если испытания окажутся успешными, может использоваться при посадке спускаемого аппарата на Луну в 2024 году.

По заявлениям NASA, при снижении космического корабля к Луне испытуемая система должна делать снимки поверхности и сравнивать их со снимками, ранее сделанными спутниками на её орбите, тем самым давая кораблю информацию о его местонахождении. Затем система направит на поверхность лазерные лучи, которые, отражаясь, дадут программе информацию о потенциальных угрозах и неровностях при посадке.

Предыдущий полёт ракеты произошёл 20 июля, в нём участвовал сам владелец компании - Джефф Безос.

Компанию в полете американскому предпринимателю составили его брат Марк, прождавшая своего полета 60 лет 82-летняя летчица Уолли Фанк (прошедшая подготовку для космического полета еще в 1960-х, но так и не полетевшая), а также 18-летний Оливер Дэемен, полетевший вместо таинственного победителя аукциона Blue Origin на первый полет. Пассажир, купивший билет за $28 млн, решил принять участие в следующей миссии New Shepard.

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Тэги: США, РАКЕТА, ЗАПУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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