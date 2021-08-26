Талибы заявляют, что выступают против терроризма, предупреждали США о риске теракта близ аэропорта Кабула

В движении "Талибан" подчеркнули в четверг, что готовы бороться против терроризма, и напомнили, что предупреждали США о риске теракта на подступах к кабульскому аэропорту, сообщает CNN.
"Талибы готовы работать с мировым сообществом и не допустят, чтобы террористы использовали Афганистан в качестве базы для их операций. Талибы предупреждали военных США о возможной террористической атаке таких группировок, как ИГ (террористическая группировка)", - заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.
Ранее в четверг около аэропорта Кабула, в котором проходит операция по эвакуации гражданских лиц из Афганистана, произошел взрыв. По некоторым данным, взрывов было два. Предполагается, что речь идет о терактах, поступают сообщения о погибших и пострадавших.
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