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ТЭК 26.08.2021 19:30

Нефть дешевеет более чем на 1%, Brent - $71,46 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в четверг, теряя более 1%.

При этом по итогам трех предыдущих сессий цены демонстрировали уверенный подъем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:12 подешевели на $0,79 (на 1,09%) - до $71,46 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) днем опустились на $0,81 (1,18%) - до $67,55 за баррель.

Давление на рынок оказывают рост числа заражений COVID-19 и частичное возобновление добычи в Мексике после пожара на нефтяной платформе компании Petroleos Mexicanos (Pemex) в Мексиканском заливе.

На этой неделе WTI подорожала на 9%, Brent - на 8,5%, пишет MarketWatch. Последний раз эти марки демонстрировали рост котировок по итогам трех сессий подряд 30 июля, свидетельствуют данные FactSet.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,98 млн баррелей - до 432,564 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Резервы бензина снизились на 2,24 млн баррелей и составили 225,924 млн баррелей, между тем запасы дистиллятов повысились на 645 тыс. баррелей, достигнув 138,459 млн баррелей.

"Рост объемов нефтепереработки и снижение импорта привели к сокращению запасов нефти третью неделю подряд, в результате чего они упали до самого низкого объема с конца января 2020 года", - отметил директор по исследованиям сырьевых товаров ClipperData Мэтью Смит.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали уменьшения запасов нефти на 3,2 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]