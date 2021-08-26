Генсек НАТО: главная задача - эвакуация максимального числа людей из Кабула в кратчайшие сроки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после теракта у аэропорта в Кабуле заявил, что перед альянсом стоит прежняя задача - провести как можно быстрее эвакуацию из столицы Афганистана.

"Наш приоритет остается тем же - эвакуировать в безопасное место как можно больше людей, как можно быстрее", - написал он твиттере.

Также он выразил осуждение в связи с терактом возле аэропорта и выразил сочувствие всем пострадавшим и их близким.

В четверг минимум два взрыва произошли близ одного из въездов на территорию аэропорта Кабула, где проходит операция по эвакуации гражданских лиц из Афганистана. Поступают сообщения о многочисленных погибших и пострадавших.