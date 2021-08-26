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Дальнее зарубежье 26.08.2021 19:48

Генсек НАТО: главная задача - эвакуация максимального числа людей из Кабула в кратчайшие сроки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после теракта у аэропорта в Кабуле заявил, что перед альянсом стоит прежняя задача - провести как можно быстрее эвакуацию из столицы Афганистана.

"Наш приоритет остается тем же - эвакуировать в безопасное место как можно больше людей, как можно быстрее", - написал он твиттере.

Также он выразил осуждение в связи с терактом возле аэропорта и выразил сочувствие всем пострадавшим и их близким.

В четверг минимум два взрыва произошли близ одного из въездов на территорию аэропорта Кабула, где проходит операция по эвакуации гражданских лиц из Афганистана. Поступают сообщения о многочисленных погибших и пострадавших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НАТО, КАБУЛ, ЭВАКУАЦИЯ, ПРИОРИТЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]