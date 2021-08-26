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СНГ 26.08.2021 20:05

На юге Казахстана, где произошел взрыв в воинской части, эвакуируют население из близлежащих домов

В Жамбылской области на юге Казахстана, где произошел взрыв на складе воинской части, эвакуируют население из близлежащих домов, сообщил заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев.

"На складе (где происходит возгорание в результате взрыва, - "ИФ") хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов", - сказал Шпекбаев. Комментарий замминистра предоставила пресс-служба Минобороны республики.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (местное время) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв "неустановленных предметов".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЗРЫВ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]