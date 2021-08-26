Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0001 RUR   0.023 GBR   2.3387 TRY   0.2028

Цена на нефть

25.08 $/bbl   WTI 68.36 0.82 Brent 72.25 1.20

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 26.08.2021 20:40

Более 30 человек пострадали от взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана

Более 30 человек поступили в больницу с ранениями в результате взрывов на складе с боеприпасами на территории воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана, сообщила пресс-служба администрации (акимата) региона.

"В городскую больницу N1 города Тараз с различными ранениями поступили 32 человека (анкетные данные уточняются)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным властей региона, сообщение о возгорании склада боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны поступило в 19:10 по местному времени. "Горит склад боеприпасов размером 41 на 17. Имеется информация о двух больших взрывах и одном пострадавшем сотруднике департамента ЧС области (данные сотрудника уточняются)", - отмечается в сообщении.

В настоящее время поднят весь личный состав департамента полиции области в количестве 300 человек и личный состав воинской части 5513 в количестве 520 человек.

"Село Кайнар с населением 250 человек находится на расстоянии менее одного километра. Началась эвакуация населения", - проинформировали в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ВЗРЫВЫ, ПОСТРАДАВШИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]