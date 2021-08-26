Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0001 RUR   0.023 GBR   2.3387 TRY   0.2028

Цена на нефть

25.08 $/bbl   WTI 68.36 0.82 Brent 72.25 1.20

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 26.08.2021 20:47

Около 60 раненых в результате взрывов в аэропорту доставлены в медцентр Кабула

В неправительственный итальянский медицинский центр в Кабуле Emergency поступили почти 60 раненых из аэропорта, сообщил представитель центра.

"Около 60 человек, пострадавших в результате взрывов в аэропорту Кабула, на данный момент поступили в нашу больницу, в наш хирургический центр", - говорится в сообщении в твиттер.

Ранее представитель центра сообщал о более 30 раненых, из которых шесть скончались по прибытии.

В четверг вечером в аэропорту Кабула произошло по крайней мере два мощных взрыва.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, РАНЕНЫЕ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Возле аэропорта Кабула произошел взрыв - Пентагон США возобновили вылеты из аэропорта Кабула Из-за стрельбы в кабульском аэропорту погибли пять человек - ТВ Аэропорт Кабула закрыли для коммерческих авиарейсов, но экстренная эвакуация продолжается - Сильный взрыв прогремел у президентского дворца в Кабуле Не менее 25 человек погибли в результате взрыва бомбы у школы в Кабуле

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]