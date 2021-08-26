Из-за взрывов в Кабуле внесен ряд существенных изменений в планах работы президента и администрации США

Взрывы близ кабульского аэропорта привели к значительным изменениям в план работы президента США Джо Байдена и ряда ведомств американской администрации.

В частности, по сообщениям американских журналистов, Байден отменил встречу с губернаторами, которая должна была пройти в четверг. При этом они отмечают, что "последуют и другие изменения".

Кроме того, на неопределенный срок перенесена встреча Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Также перенесен на более поздний срок и брифинг представителя Белого дома Джен Псаки. В сроки проведения брифинга представителя Пентагона Джона Кирби пока изменений не вносилось.