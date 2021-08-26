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Дальнее зарубежье 26.08.2021 22:40

Из-за взрывов в Кабуле внесен ряд существенных изменений в планах работы президента и администрации США

Взрывы близ кабульского аэропорта привели к значительным изменениям в план работы президента США Джо Байдена и ряда ведомств американской администрации.

В частности, по сообщениям американских журналистов, Байден отменил встречу с губернаторами, которая должна была пройти в четверг. При этом они отмечают, что "последуют и другие изменения".

Кроме того, на неопределенный срок перенесена встреча Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Также перенесен на более поздний срок и брифинг представителя Белого дома Джен Псаки. В сроки проведения брифинга представителя Пентагона Джона Кирби пока изменений не вносилось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]