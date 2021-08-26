Сотрудничество РФ и Ирака в энергетике имеет потенциал для развития - Борисов

Наиболее успешной сферой сотрудничества России и Ирака является энергетика, и потенциал в этой сфере далеко не исчерпан, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Наиболее успешная сфера сотрудничества, безусловно, энергетика. Ключевой фактор успешного взаимодействия - эффективная реализация флагманских совместных проектов, таких как "Западная Курна - 2", разработка месторождения "Эриду" на Блоке 10, проект Бадра и ряда других. Потенциал в этой сфере далеко не исчерпан", - заявил Борисов в четверг на заседании российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Москве. Слова вице-премьера привели в его аппарате.

Согласно сообщению, Ирак на мероприятии представлял заместитель премьер-министра по международным делам, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

"Переговоры прошли как в узком составе, так и с участием бизнес-кругов обеих стран", - сообщили в аппарате.

По данным Борисова, в пандемийном 2020 году российско-иракский товарооборот снизился на 52% к 2019 году, а за 6 месяцев 2021 года вырос в 2,5 раза к аналогичному периоду 2019 года - до $113 млн.