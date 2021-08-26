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ТЭК 26.08.2021 22:56

Сотрудничество РФ и Ирака в энергетике имеет потенциал для развития - Борисов

Наиболее успешной сферой сотрудничества России и Ирака является энергетика, и потенциал в этой сфере далеко не исчерпан, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Наиболее успешная сфера сотрудничества, безусловно, энергетика. Ключевой фактор успешного взаимодействия - эффективная реализация флагманских совместных проектов, таких как "Западная Курна - 2", разработка месторождения "Эриду" на Блоке 10, проект Бадра и ряда других. Потенциал в этой сфере далеко не исчерпан", - заявил Борисов в четверг на заседании российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Москве. Слова вице-премьера привели в его аппарате.

Согласно сообщению, Ирак на мероприятии представлял заместитель премьер-министра по международным делам, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

"Переговоры прошли как в узком составе, так и с участием бизнес-кругов обеих стран", - сообщили в аппарате.

По данным Борисова, в пандемийном 2020 году российско-иракский товарооборот снизился на 52% к 2019 году, а за 6 месяцев 2021 года вырос в 2,5 раза к аналогичному периоду 2019 года - до $113 млн.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАК, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]