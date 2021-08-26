Сотрудничество РФ и Ирака в энергетике имеет потенциал для развития - Борисов

Наиболее успешной сферой сотрудничества России и Ирака является энергетика, и потенциал в этой сфере далеко не исчерпан, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Наиболее успешная сфера сотрудничества, безусловно, энергетика. Ключевой фактор успешного взаимодействия - эффективная реализация флагманских совместных проектов, таких как "Западная Курна - 2", разработка месторождения "Эриду" на Блоке 10, проект Бадра и ряда других. Потенциал в этой сфере далеко не исчерпан", - заявил Борисов в четверг на заседании российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Москве. Слова вице-премьера привели в его аппарате.
Согласно сообщению, Ирак на мероприятии представлял заместитель премьер-министра по международным делам, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
"Переговоры прошли как в узком составе, так и с участием бизнес-кругов обеих стран", - сообщили в аппарате.
По данным Борисова, в пандемийном 2020 году российско-иракский товарооборот снизился на 52% к 2019 году, а за 6 месяцев 2021 года вырос в 2,5 раза к аналогичному периоду 2019 года - до $113 млн.
Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения
Алиев: «Мы обладаем точными данными – потери Армении в Карабахе составили 7-8 тыс. человек»
Азербайджан контролирует все стратегические высоты в Карабахе и на границе с Арменией - Алиев
Около 60 раненых в результате взрывов в аэропорту доставлены в медцентр Кабула
Более 30 человек пострадали от взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана
Ракета New Shepard компании Джеффа Безоса совершила очередной успешный суборбитальный полёт
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ИВ Шамахинского района свыше 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
Глава МИД ФРГ посетит соседние с Афганистаном страны, чтобы обсудить ситуацию в регионе
ИГ будет пытаться и дальше проводить атаки в Кабуле - глава Центрального командования США
Германский Axel Springer полностью выкупит американскую Politico
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Экономьте свое время с AccessBank!
AZAL открывает вакансии для уроженцев Физули в первом аэропорту Карабаха
Адаптация к новым реалиям – максимизация эффективности и производительности
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог