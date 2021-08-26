Теракт возле международного аэропорта Кабула имел место в зоне, ответственность за безопасность которой несут военные США, заявил в четверг представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

"Талибан" "решительным образом осуждает атаку на гражданских лиц в аэропорту Кабула, которая имела место в зоне, где за безопасность отвечают войска США", приводит телеканал "Аль-Арабийя" выдержки из заявления Муджахида.

Он отметил, что талибы уделяют пристальное внимание безопасности и защите сограждан. Также он пообещал, что "Талибан" будет пресекать деятельность организаций, угрожающих безопасности.

В четверг вечером в аэропорту Кабула произошло по крайней мере два мощных взрыва.