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Дальнее зарубежье 26.08.2021 21:16

Атака у аэропорта Кабула произошла в зоне ответственности США - "Талибан"

Теракт возле международного аэропорта Кабула имел место в зоне, ответственность за безопасность которой несут военные США, заявил в четверг представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

"Талибан" "решительным образом осуждает атаку на гражданских лиц в аэропорту Кабула, которая имела место в зоне, где за безопасность отвечают войска США", приводит телеканал "Аль-Арабийя" выдержки из заявления Муджахида.

Он отметил, что талибы уделяют пристальное внимание безопасности и защите сограждан. Также он пообещал, что "Талибан" будет пресекать деятельность организаций, угрожающих безопасности.

В четверг вечером в аэропорту Кабула произошло по крайней мере два мощных взрыва.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]