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Дальнее зарубежье 26.08.2021 21:31

Теракты у кабульского аэропорта не повлияют на продолжение эвакуации из Афганистана - Джонсон

Лондон не намерен менять планов из-за взрывов в Кабуле и продолжит проводить эвакуацию людей из кабульского аэропорта, сообщил в эфире телеканала Sky News глава британского правительства Борис Джонсон.

"Я хочу подчеркнуть, что мы продолжим нашу операцию, пока не доведем ее до конца. Это нападение указывает на важность продолжения этой работы, в более быстром темпе и более эффективно, насколько это возможно", - сказал он.

Джонсон назвал эти теракты "варварскими".

Ранее в четверг близ аэропорта Кабула прогремели два взрыва, сообщается о жертвах и многочисленных пострадавших.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]