Теракты у кабульского аэропорта не повлияют на продолжение эвакуации из Афганистана - Джонсон

Лондон не намерен менять планов из-за взрывов в Кабуле и продолжит проводить эвакуацию людей из кабульского аэропорта, сообщил в эфире телеканала Sky News глава британского правительства Борис Джонсон.

"Я хочу подчеркнуть, что мы продолжим нашу операцию, пока не доведем ее до конца. Это нападение указывает на важность продолжения этой работы, в более быстром темпе и более эффективно, насколько это возможно", - сказал он.

Джонсон назвал эти теракты "варварскими".

Ранее в четверг близ аэропорта Кабула прогремели два взрыва, сообщается о жертвах и многочисленных пострадавших.