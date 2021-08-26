Минобороны Казахстана сообщает о 12-ти пострадавших военных в результате взрывов в воинской части на юге страны

В результате взрывов и пожара на территории воинской части в Жамбылской области (на юге Казахстана) за медицинской помощью обратились 12 военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"Имеются сведения о 12 военнослужащих воинской части, обратившихся за медицинской помощью", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Пресс-служба акимата области ранее сообщила о 60-ти пострадавших, 11 из которых военные.
Все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу N1 Тараза (адм.центр Жамбылской области).
Сообщение о возгорании склада боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) Министерства обороны в Жамбылской области поступило в 19:10 по местному времени.
По данным властей региона, горит склад боеприпасов размером 41 на 17. Ведется эвакуация порядка 700 человек из близлежащих населенных пунктов.
В Минобороны республики ранее сообщили о шести взрывах, прогремевших в результате возгорания.
В настоящее время поднят весь личный состав департамента полиции области в количестве 300 человек, личный состав воинской части в количестве 500 человек.
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