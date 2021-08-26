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Дальнее зарубежье 26.08.2021 22:46

Теракт у аэропорта Кабула привел к гибели 13 американских военных, 20 ранены

Не менее 13 военнослужащих США погибли в четверг в результате теракта около аэропорта Кабула, сообщили в четверг американские СМИ со ссылкой на источник, связанный с Пентагоном.

Также 20 военных получили ранения, 10 находятся в критическом состоянии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ЖЕРТВЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]