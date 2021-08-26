Теракт у аэропорта Кабула привел к гибели 13 американских военных, 20 ранены

Не менее 13 военнослужащих США погибли в четверг в результате теракта около аэропорта Кабула, сообщили в четверг американские СМИ со ссылкой на источник, связанный с Пентагоном.

Также 20 военных получили ранения, 10 находятся в критическом состоянии.