ИГ будет пытаться и дальше проводить атаки в Кабуле - глава Центрального командования США

Террористическая группировка "Исламское государство" будет и дальше пытаться проводить атаки против аэропорта Кабула, США к этому готовы, заявил в четверг глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи.

"Они будут пытаться продолжать атаки, мы ожидаем это продолжение, готовы к нему", - сказал он на брифинге в Пентагоне.

Ранее в четверг серия взрывов произошла близ въезда аэропорта Кабула. Эти теракты привели к гибели 12 американских военных и многочисленных местных жителей.