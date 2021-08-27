Новая Зеландия не смогла эвакуировать из Афганистана всех, кого планировала

Власти Новой Зеландии заявили, что не смогли эвакуировать из Афганистана всех, кого планировали, но взрывы в аэропорту Кабула вынудили страну прервать операции по эвакуации, сообщает в пятницу телеканал ABC News.
"Мы приложили невероятные усилия к тому, чтобы вернуть домой столько людей, сколько мы могли, новозеландцев и тех, кто поддерживал Новую Зеландию. Ужасно, что мы не смогли вернуть всех. Теперь нам нужно понять, что мы можем сделать для тех, кто там остался", - заявила в пятницу премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
Ардерн добавила, что пока не может сказать, сколько конкретно новозеландцев, людей с видом на жительство в Новой Зеландии и обладателей виз осталось в Афганистане. Премьер-министр отметила, что в последние дни новозеландские военные приложили все усилия, чтобы попытаться найти этих людей, и им удалось доставить несколько сотен человек в безопасное место.
Страна была вынуждена завершить эвакуацию граждан из Кабула в связи с серией взрывов, прогремевших в аэропорту столицы в четверг. Взрывы унесли жизни 13 военных США, подтвердил Пентагон. Всего, по данным СМИ, число жертв серии взрывов может превысить 100 человек, пострадали более 150.
Ответственность взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".
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