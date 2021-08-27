Сотни британцев готовы разместить у себя дома афганских беженцев

Сотни британцев предложили разместить у себя дома афганских беженцев, эвакуированных из Афганистана после взятия Кабула движением "Талибан", сообщает газета The Guardian.
На специальной онлайн платформе Rooms for Refugees (с англ. "Комнаты для беженцев") в августе 998 человек в Великобритании разместили предложения о том, что готовы выделить жилье для помощи эвакуированным афганцам.
Еще 824 человек предлагают комнаты для беженцев через другую благотворительную организацию - Refugees at Home (с англ. "Беженцы дома").
Ранее британское правительство объявило, что будет "сотрудничать с заинтересованными сторонами, в том числе с местными администрациями и советами, чтобы помочь афганцам восстановить жизнь в Великобритании и предоставить им всю необходимую помощь".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее сообщил, что страна завершит эвакуацию граждан из Афганистана в ближайшие часы.
Всего, по словам Уоллеса, Великобритания эвакуировала из Афганистан около 13 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что несколько западных стран уже завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг заявил, что страна завершит эвакуационные операции в четверг вечером.
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