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Дальнее зарубежье 27.08.2021 13:45

Испания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

Власти Испании в пятницу сообщили, что завершили эвакуацию граждан из Афганистана, передают европейские СМИ.

"Военный самолет A400 прибыл в Дубай из Кабула в 7:20 утра. Второй должен приземлиться в 8:20. С этими двумя рейсами испанская эвакуация наших афганских сотрудников и их семей завершается", - сообщило правительство страны в официальном заявлении.

На борту двух самолетов находился 81 гражданин Испании, в том числе работники посольства и военнослужащие. Также на двух рейсах страну покинули четверо португальских военных и 83 афганца, которые работали с Испанией, Португалией и другими партнерами по НАТО.

За неделю эвакуационных операций вооруженные силы Испании вывезли из Афганистана 1 898 человек.

В четверг премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал эвакуировать из Кабула столько человек, сколько будет возможно.

Ранее сообщалось, что несколько западных стран уже завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг заявил, что страна завершит эвакуационные операции в пятницу вечером.

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Тэги: ИСПАНИЯ, АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ, ЗАВЕРШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]