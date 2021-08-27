Испания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

Власти Испании в пятницу сообщили, что завершили эвакуацию граждан из Афганистана, передают европейские СМИ.
"Военный самолет A400 прибыл в Дубай из Кабула в 7:20 утра. Второй должен приземлиться в 8:20. С этими двумя рейсами испанская эвакуация наших афганских сотрудников и их семей завершается", - сообщило правительство страны в официальном заявлении.
На борту двух самолетов находился 81 гражданин Испании, в том числе работники посольства и военнослужащие. Также на двух рейсах страну покинули четверо португальских военных и 83 афганца, которые работали с Испанией, Португалией и другими партнерами по НАТО.
За неделю эвакуационных операций вооруженные силы Испании вывезли из Афганистана 1 898 человек.
В четверг премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал эвакуировать из Кабула столько человек, сколько будет возможно.
Ранее сообщалось, что несколько западных стран уже завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг заявил, что страна завершит эвакуационные операции в пятницу вечером.
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