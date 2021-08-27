Казахстанские дипломаты продолжают работу в Кабуле несмотря на теракты - МИД республики

Сотрудники посольства Казахстана в Афганистане продолжат работу в Кабуле несмотря на теракты близ аэропорта, сообщил в пятницу официальный представить МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Сотрудники посольства продолжают свою работу в Кабуле", - сказал Смадияров, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Казахстан".

Ранее в МИД республики сообщали, что в Афганистане остаются 10 казахстанских дипломатов.

По поступающей от афганского Минздрава информации, в результате взрывов в районе аэропорта погибли более 100 человек, свыше тысячи получили ранения. Пентагон подтвердил информацию о гибели 13 и ранении 18 своих военных.