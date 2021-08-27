ОДКБ проведет осенью маневры с участием нескольких тысяч военных на фоне ситуации в Афганистане

На фоне обострения ситуации в Афганистане Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет этой осенью маневры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих, сообщил представитель ОДКБ.
"Это плановые учения. Ожидается участие нескольких тысяч военнослужащих", - сказал "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
По его словам, 7-9 сентября в Киргизии состоятся учения Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности "Рубеж-2021". По замыслу этих маневров, планируется отработать уничтожение незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-участника ОДКБ.
Зайнетдинов сказал, что в октябре в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном состоятся учения с силами разведки вооруженных сил государств ОДКБ "Поиск-2021", подразделений материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021".
В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году. У ОДКБ есть коллективные силы оперативного реагирования.
17 августа на фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали маневры с участием около 1 тыс. военнослужащих. Учения продлятся месяц, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
"Около 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны "Ляур" и "Самбули" для совершенствования навыков по боевой подготовке", - сообщила пресс-служба округа.
"Артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению", - сообщил округ.
На учениях в горах Таджикистана российские военные задействовали вертолеты, танки и боевые машины пехоты, сообщал ЦВО.
Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).
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