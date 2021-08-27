Число погибших в результате взрывов на военном складе в Казахстане возросло до девяти человек - МЧС

Число погибших в результате взрывов на военном складе в Казахстане (в Жамбылской области, на юге) возросло до девяти человек, сообщила пресс-служба МЧС республики.
"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются", - говорится в сообщении МЧС, распространенном в пятницу.
Сообщение о возгорании склада боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны в Жамбылской области поступило в минувший четверг вечером. Горел склад боеприпасов размером 41 на 17. Произошло порядка 10 взрывов инженерных боеприпасов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров, по данным МЧС, на складе хранилось более 500 тонн тротила.
Ранее сообщалось, что при ликвидации последствий взрывов и пожара на складе боеприпасов погибли пятеро военнослужащих - военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор, служащий военизированной охраны и начальник пожарной команды.
В Тараз эвакуированы около 1,2 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов.
По состоянию на 10:00 по времени Нур-Султана сообщалось о 88 пострадавших при взрывах, из них 49 сотрудников МЧС. Гражданских лиц среди пострадавших нет.
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