Страховщики Азербайджана за 7 месяцев увеличили премии почти на 12%, выплаты – на 33%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июле 2021 года составили 528 млн 257,5 тыс. манатов, что на 11,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 364 млн 792,1 тыс. манатов (рост на 12,1%) или 69,1% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 193 млн 743,1 тыс. манатов (рост на 21,9%), по страхованию иному, чем жизнь – 171 млн 49 тыс. манатов (рост на 2,7%).

По обязательным видам страхования премии в январе-июле 2021 года составили 163 млн 465,4 тыс. манатов (рост на 11%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по страхованию на дожитие (170 млн 81,1 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (72 млн 907,5 тыс. манатов) и обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) (56 млн 557,6 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 56,7% поступлений страховщиков.

За 7 месяцев страховщики на возмещение по страховым случаям направили 301 млн 178,7 тыс. манатов, что на 32,6% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 228 млн 183,8 тыс. манатов (рост на 21,4%) или 75,8% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 176 млн 909,5 тыс. манатов (рост на 29%), по страхованию иному, чем жизнь – 51 млн 274,3 тыс. манатов (рост на 0,8%).

По обязательным видам страхования выплаты в отчетный период составили 72 млн 994,9 тыс. манатов (рост на 86,6%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (174 млн 848,8 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (37 млн 807,2 тыс. манатов) и ОСАГО (38 млн 422,3 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 83,4% всех возмещений по рынку.

На конец июля в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Х.Насирзаде