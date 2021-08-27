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27.08.2021 13:34

Nar поддержал лагерь YAŞAT созданный для детей шехидов

Nar поддержал лагерь YAŞAT организованный для детей шехидов, Фондом YAŞAТ и Волонтерами ASAN. Для детей были организованы часы развлечений, обучающие тренинги, театры, встречи со знаменитостями и руководителями организаций, экскурсии, консультации и концертные программы. Со стороны Nar участникам также были представлены подарки.

На период прибывания в лагере дети застрахованы, и находятся под постоянным наблюдением врачей и психологов. Во время индивидуальных и коллективных встреч с психологами и консультаций, выявляются дети нуждающиеся в помощи, которые по завершении лагеря отправляются на лечение.

Летние лагеря для детей шехидов стартовавшие с 12 июля 2021-го года при поддержке различных компаний, продлятся до конца августа. Всего предусмотрена организация 6 лагерей охватывающих около 300 детей.

Отметим, что оказание особого внимания к семьям шехидов и ветеранов после окончания войны - является одним из основных направлений социальных проектов Nar.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]