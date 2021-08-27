Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0229 GBR   2.3284 TRY   0.2027

Цена на нефть

26.08 $/bbl   WTI 67.42 -0.94 Brent 71.07 -1.18

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.08.2021 13:48

Сильвио Берлускони госпитализирован

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони с четверга госпитализирован в Милане, сообщает в пятницу газета "Коррьере делла сера".

В больнице Сан-Раффаэле он проходит медобследование, цель которого - определить, в какой степени он восстановился после перенесенного ранее заболевания коронавирусом COVID-19.

Сотрудники Берлускони, возглавляющего партию "Вперед, Италия", подчеркнули, что речь идет о "необходимом углубленном медицинском обследовании".

В мае этого года 84-летний Берлускони проходил лечение в Сан-Раффаэле от осложнений, которые у него возникли из-за коронавируса.

В последние месяцы Берлускони неоднократно оказывался в госпитале, в частности, из-за проблем с сердцем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, БЕРЛУСКОНИ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


Похожие новости


Берлускони вновь попал в больницу Берлускони проходит лечение в больнице, заявляет его адвокат Заразившийся COVID-19 Берлускони идет на поправку В Италии госпитализировали Берлускони, заразившегося COVID-19 Перенесшего операцию на сердце Берлускони выписали из больницы Итальянские врачи начали операцию на сердце экс-премьеру Берлускони

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]