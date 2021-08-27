В Ереване жалуются на трудности с доставкой грузов из Ирана в Армению

В связи с блокировкой азербайджанской стороной участков дороги Горис-Кафан Армении пришлось задействовать альтернативный маршрут, поставка грузов из Ирана затруднена, поскольку объезд мало пригоден для передвижения большегрузов, сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Перевозчики используют объездную дорогу для поставок товаров из Ирана в Армению. Вопрос решается путем использования объездной дороги. Эта дорога непригодна для проезда крупных транспортных средств. Тем не менее, этот путь пришлось задействовать, чтобы обеспечить транспортировку грузов. Власти Армении заняты решением возникшей проблемы", - заявил Керобян в пятницу на брифинге.

По словам Керобяна, речь идет об альтернативной дороге из Татева в Кафан, пролегающей через село Агвани. "Это часть транспортного проекта "Север-Юг". Дорога в настоящее время находится в плохом состоянии и непригодна для передвижения транспортных средств", - добавил министр.

Керобян также пояснил, что граница Армении начинается с Мегри, и иранские фуры беспрепятственно въезжают на территорию Армении. Однако проблемы возникли при попытке добраться до Еревана.