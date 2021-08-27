В Ереване жалуются на трудности с доставкой грузов из Ирана в Армению

В связи с блокировкой азербайджанской стороной участков дороги Горис-Кафан Армении пришлось задействовать альтернативный маршрут, поставка грузов из Ирана затруднена, поскольку объезд мало пригоден для передвижения большегрузов, сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.
"Перевозчики используют объездную дорогу для поставок товаров из Ирана в Армению. Вопрос решается путем использования объездной дороги. Эта дорога непригодна для проезда крупных транспортных средств. Тем не менее, этот путь пришлось задействовать, чтобы обеспечить транспортировку грузов. Власти Армении заняты решением возникшей проблемы", - заявил Керобян в пятницу на брифинге.
По словам Керобяна, речь идет об альтернативной дороге из Татева в Кафан, пролегающей через село Агвани. "Это часть транспортного проекта "Север-Юг". Дорога в настоящее время находится в плохом состоянии и непригодна для передвижения транспортных средств", - добавил министр.
Керобян также пояснил, что граница Армении начинается с Мегри, и иранские фуры беспрепятственно въезжают на территорию Армении. Однако проблемы возникли при попытке добраться до Еревана.
Nar поддержал лагерь YAŞAT созданный для детей шехидов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе
AzerGold увеличил в 2020г доходы от экспорта драгметаллов на 28%, прибыль – в 3,8 раза
Страховщики Азербайджана за 7 месяцев увеличили премии почти на 12%, выплаты – на 33%
KOBIA отказалась от проведения тендера по проведению исследований внутреннего рынка по ряду направлений
Рост смертности от COVID-19 связан с агрессивным воздействием вируса на сосуды и легкие, попытками самолечения
Число заражений COVID-19 в мире превысило 214,6 млн - университет Хопкинса
Глава Минобороны Казахстана планирует подать в отставку после взрывов на складах воинской части
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог