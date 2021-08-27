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Регион 27.08.2021 14:19

Баку передал Еревану информацию об обстоятельствах нападения на азербайджанского военного - СНБ Армении

Пограничники Службы национальной безопасности Республики Армения и ФСБ России ведут переговоры с азербайджанской стороной о разблокировании участка дороги Горис-Кафан, закрытой с 26 августа, сообщает в пятницу пресс-служба СНБ Армении.

"Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики передала армянской стороне информацию о нападении на азербайджанского военного. В настоящее время пограничные войска СНБ РА проводят оперативно-розыскные мероприятия по информации, предоставленной азербайджанской стороной", - говорится в сообщении.

"Работа по разблокированию дороги продолжается", - отмечает СНБ Армении.

Как сообщалось ранее, азербайджанский военнослужащий Ширалиев Руслан Нариман оглу, проходящий службу на территории особого пограничного подразделения "Губадлы", получил ранение в грудь в результате нападения на него армянских военных.

"25 августа около 15:45 на Ширалиева совершили нападение двое армянских военных. Завязался рукопашный бой, в результате мужчина был ранен штыком в грудь. Увидев, что на помощь Ширалиеву идут другие пограничники, армянские военные скрылись в лесу", - сообщала Госпогранслужба Азербайджана.

Ширалиев был немедленно доставлен в военный госпиталь Госпогранслужбы, его жизни ничего не угрожает.

В Баку всю ответственность за инцидент возложили на армянскую сторону и заявили, что на данную провокацию будет дан адекватный ответ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]