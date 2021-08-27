AzerGold увеличил в 2020г доходы от экспорта драгметаллов на 28%, прибыль – в 3,8 раза

ЗАО «AzerGold» в 2020 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2019 годом в 3,8 раза – до $48,21 млн.
Такие данные приводятся в опубликованной финансовой отчетности общества по итогам 2020 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По данным компании, чистая прибыль была использована на инвестиционную деятельность - по проектам добычи цветных металлов. Финансирование за счет госбюджета обеспечивается только для реализации проектов по железной руде.
В отчетном году от продажи золота и серебра на международных биржах компания обеспечила поступления в экономику страны в размере $110,2 млн, (рост на 27,9%).
Маржа общей прибыли AzerGold в 2020 году составила 66,7% против показателя в 35% годом ранее.
По данным финотчетности, доходы AzerGold по клиентским договорам в 2020 году составили $110,204 млн (рост на 27,9%). При этом себестоимость продаж составила $36,699 млн (спад на 34,1%).
Операционная прибыль общества за отчетный год составила $59,823 млн (рост в 3,2 раза), доналоговая - $57,806 млн (рост в 3,8 раза). Выплаты по налогу на прибыль в минувшем году составили $9,596 млн (рост в 3,6 раза).
Показатель EBITDA вырос на 57,6% - до $69,149 млн.
Показатель рентабельности активов (ROA - Return on Assets) вырос до 34,5% против показателя 11% годом ранее.
Активы AzerGold на 1 января 2021 года оцениваются в $139,878 (рост на 26,9%). При этом долгосрочные активы общества оцениваются в $93,706 млн, краткосрочные - $46,172 млн. Основная часть активов пришлась на нематериальные средства, которые в 2020 году составили $44,856 млн (спад на 1,4%).
Капитал AzerGold на конец 2020 года составил $98,135 млн (рост в 3,6 раза), уставный капитал - $21,765 млн (рост в 3 раза), нераспределенная прибыль – $68,603 млн (рост в 3,3 раза).
Рост капитализации произошел за счет чистой прибыли, и связан с вливанием в капитал со стороны государства (единственный акционер общества – ИФ).
Обязательства общества на конец отчетного года оцениваются в $41,743 млн (спад на 49,5%).
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г).
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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