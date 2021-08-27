Лукашенко заявил, что Белоруссия не заинтересована в разрыве экономических отношений с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО "Беларуськалий" заявил, что белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения с Украиной.

"По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", - сообщили в пресс-службе Лукашенко в пятницу.

Там уточнили, что на церемонии запуска Петриковского ГОК присутствовал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, который снимает фильм о Белоруссии.

"Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент", - заверил Лукашенко.

Он отметил, что "Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей".

"Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", - сказал президент Белоруссии.