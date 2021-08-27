Меркель и Курц 31 августа обсудят Афганистан

Канцлер Германии Ангела Меркель 31 августа примет в Берлине австрийского коллегу Себастьяна Курца, сообщил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В разговоре речь пойдет о двусторонних вопросах и темах европейской политики, таких, как актуальное положение в Афганистане", - сказал он.

Перед переговорами запланирована совместная пресс-конференция.