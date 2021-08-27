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Дальнее зарубежье 27.08.2021 17:34

Британский парламент проведет расследование по действиям в Афганистане за последние 20 лет

Комитет по вопросам обороны британской Палаты общин решил начать расследование по теме участия британских военных в афганском конфликте, сообщает Sky News.

Речь пойдет как в целом об операциях в Афганистане за последние 20 лет, так и о том, как была организована проводимая в августе срочная эвакуация британских подданных из Кабула. Членов комитета также интересует, почему британская армия при выводе воинского контингента из Афганистана была вынуждена действовать не по собственному плану, а по графику, разработанному армейским командованием США.

Еще одна тема, которая интересует участников расследования - это то, почему Лондон, судя по всему, не смог предугадать, насколько быстро движение "Талибан" захватит власть в Афганистане во время вывода оттуда иностранных сил.

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Тэги: РИТАНИЯ, АФГАНИСТАН, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]