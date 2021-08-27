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Дальнее зарубежье 27.08.2021 17:47

Талибы обещали не препятствовать выезду афганцев за рубеж

Движение "Талибан" дало обещание не препятствовать выезду за рубеж граждан Афганистана, имеющих на это право.

"Заместитель главы политического офиса Шер Аббас Станикзай в Дохе на встрече с французским посланником Франсуа Ришье обсудил политические вопросы и текущую ситуацию в Афганистане", - сообщил в пятницу представитель талибов Сухаил Шахин.

"Представитель Исламского Эмирата (правительство талибов, существовавшее с 1996 по 2001 годы) заявил, что мир установлен по всей стране, девочки и мальчики вернулись в школы, и средства массовой информации функционируют после 20 лет страданий, через которые прошел наш народ", - говорится в сообщении.

В ходе встречи обсуждалась ситуация в международном аэропорту имени Хамида Карзая, где накануне произошел теракт и погибли десятки людей, в том числе, военные США.

"Станикзай подтвердил, что каждый афганец, имеющий юридические документы, может выехать за границу, и всем афганцам будут предоставлены надлежащие условия для их поездок после открытия гражданской части аэропорта", - говорится в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]