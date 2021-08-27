ВОЗ не может доставлять лекарства в аэропорт Кабула и ищет альтернативные варианты

В ВОЗ в настоящее время не могут доставлять медицинские грузы в аэропорт Кабула, близ которого днем ранее произошел теракт, и потому - ищут альтернативные маршруты, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

"По причинам, связанным с логистикой и безопасностью, аэропорт Кабула пока что для нас - не вариант", - сказал Рик Бреннан, курирующий работу ВОЗ, в частности, в Афганистане.

Он пояснил, что США, Испания, Великобритания предлагали помощь с доставкой грузов с медицинскими препаратами и оборудованием в аэропорт Кабула, однако после теракта ситуация там стала слишком нестабильной.

Кроме того, по словам Бреннана, из-за сложной обстановки в афганской столице "страховые компании подняли до невиданного нами уровня цены на рейсы, предусматривающие посадку в Кабуле".

В итоге теперь ВОЗ изучает возможность организации рейсов в Мазари-Шариф, на севере Афганистана.

Ранее в организации предупреждали, что оставшихся запасов медицинских препаратов в Афганистане им хватит всего на несколько дней.