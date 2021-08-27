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ВОЗ не может доставлять лекарства в аэропорт Кабула и ищет альтернативные варианты

В ВОЗ в настоящее время не могут доставлять медицинские грузы в аэропорт Кабула, близ которого днем ранее произошел теракт, и потому - ищут альтернативные маршруты, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

"По причинам, связанным с логистикой и безопасностью, аэропорт Кабула пока что для нас - не вариант", - сказал Рик Бреннан, курирующий работу ВОЗ, в частности, в Афганистане.

Он пояснил, что США, Испания, Великобритания предлагали помощь с доставкой грузов с медицинскими препаратами и оборудованием в аэропорт Кабула, однако после теракта ситуация там стала слишком нестабильной.

Кроме того, по словам Бреннана, из-за сложной обстановки в афганской столице "страховые компании подняли до невиданного нами уровня цены на рейсы, предусматривающие посадку в Кабуле".

В итоге теперь ВОЗ изучает возможность организации рейсов в Мазари-Шариф, на севере Афганистана.

Ранее в организации предупреждали, что оставшихся запасов медицинских препаратов в Афганистане им хватит всего на несколько дней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ВОЗ, МАРШРУТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]