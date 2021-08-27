Все желавшие покинуть Афганистан итальянцы сделали это

Все граждане Италии, выражавшие желание покинуть Афганистан, успешно эвакуированы, заявил в пятницу глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Все итальянцы, которые хотели эвакуироваться, покинули Афганистан. Также мы вывезли примерно 4,9 тыс. афганских граждан", - приводит итальянское телевидение слова министра.

Италия, как сообщалось, в пятницу завершает участие в операции по эвакуации гражданских лиц в аэропорту Кабула.