В Азербайджане планируют построить газотурбинную электростанцию

Минэнерго Азербайджана отбирает консультанта по юридическим, техническим и финансовым вопросам проекта строительства газотурбинной электростанции на территории поселка Яшма (Хызынский район).

Отбор проводится методом опроса котировок.

Компании, желающие принять участие в отборе, должны представить свои предложения до 15 сентября включительно.

Строительство газотурбинной электростанции планируется за счет частных инвестиций.

Н.Аббасова