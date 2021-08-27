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ТЭК 27.08.2021 17:20

В Азербайджане планируют построить газотурбинную электростанцию

Минэнерго Азербайджана отбирает консультанта по юридическим, техническим и финансовым вопросам проекта строительства газотурбинной электростанции на территории поселка Яшма (Хызынский район).

Отбор проводится методом опроса котировок.

Компании, желающие принять участие в отборе, должны представить свои предложения до 15 сентября включительно.

Строительство газотурбинной электростанции планируется за счет частных инвестиций.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КОНСУЛЬТАНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]