В Азербайджане прирост случаев COVID-19, за сутки умерли 35 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 тыс. 203 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 409,745 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 3 тыс. 714 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 35 человек (накануне - 31). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 469.
От COVID-19 вылечились 354,864 тыс. человек (+1 тыс. 724 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 49 тыс. 412 человек.
За сутки медики провели 16 тыс. 136 тестов на коронавирус против 17 тыс. 247 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 395,646 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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