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Здравоохранение 27.08.2021 17:30

В Азербайджане прирост случаев COVID-19, за сутки умерли 35 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 тыс. 203 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 409,745 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 714 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 35 человек (накануне - 31). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 469.

От COVID-19 вылечились 354,864 тыс. человек (+1 тыс. 724 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 49 тыс. 412 человек.

За сутки медики провели 16 тыс. 136 тестов на коронавирус против 17 тыс. 247 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 395,646 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]