В Азербайджане прирост случаев COVID-19, за сутки умерли 35 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 тыс. 203 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 409,745 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 714 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 35 человек (накануне - 31). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 469.

От COVID-19 вылечились 354,864 тыс. человек (+1 тыс. 724 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 49 тыс. 412 человек.

За сутки медики провели 16 тыс. 136 тестов на коронавирус против 17 тыс. 247 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 395,646 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде