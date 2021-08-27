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Дальнее зарубежье 27.08.2021 20:33

США за сутки вывезли из Кабула более 12 тыс. человек, всего они эвакуировали более 110 тыс. человек

Американские военные за сутки эвакуировали из Кабула 12,5 тыс. человек, таким образом, общее число вывезенных из Афганистана людей превысило 110 тыс., сообщает радиостанция "Голос Америки " со ссылкой на должностное лицо Белого дома.

По данным собеседника радиостанции, за 24 часа с раннего утра 26 августа совершено около 35 военных полетов, на которых перевезли приблизительно 8,5 тыс. эвакуированных. Еще около 4 тыс. эвакуированных переместили с помощью рейсов сил коалиции.

Представитель Белого дома указал, что с 14 августа США эвакуировали и содействовали эвакуации из Афганистана около 105 тыс. человек, а с июля Вашингтон в общей сложности переместил 110,6 тыс. человек.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Ранее сообщалось, что Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]