Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью, пилоты живы

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники. Оба пилота катапультировались и выжили", - сказал источник.