Путин и Пашинян обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отменили, что лидеры условились о дальнейших контактах на различных уровнях.
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