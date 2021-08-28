Путин и Пашинян обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отменили, что лидеры условились о дальнейших контактах на различных уровнях.