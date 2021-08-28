Саперы и кинологи с собаками продолжают обследование района на юге Казахстана, где взорвался склад с боеприпасами - МВД

Ликвидация последствий взрывов на складе инженерных боеприпасов военной части Минобороны в Жамбылской области на юге Казахстанапродолжается, въезд в район разрешен только автомашинам спецслужб, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.

"Круглосуточная служба и патрулирование сотрудников департамента полиции Жамбылской области по ликвидации последствий взрыва продолжаются. Всего было сделано 7 рейсов, перевезено около 3000 человек. Автодороги в район остаются закрытыми, въезжать могут только автомашины спецслужб", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации МВД, на месте происшествия работают специальный отряд быстрого реагирования, саперы и кинологи с поисковыми собаками. "Обследуются промышленные, торговые и жилые объекты", - уточнили в ведомстве.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части N28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, в результате которого произошло более 10 взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 12 человек и 98 пострадали, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.

29 августа в Казахстане объявлено Днем общенационального траура.