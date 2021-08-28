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СНГ 28.08.2021 09:44

Саперы и кинологи с собаками продолжают обследование района на юге Казахстана, где взорвался склад с боеприпасами - МВД

Ликвидация последствий взрывов на складе инженерных боеприпасов военной части Минобороны в Жамбылской области на юге Казахстанапродолжается, въезд в район разрешен только автомашинам спецслужб, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.

"Круглосуточная служба и патрулирование сотрудников департамента полиции Жамбылской области по ликвидации последствий взрыва продолжаются. Всего было сделано 7 рейсов, перевезено около 3000 человек. Автодороги в район остаются закрытыми, въезжать могут только автомашины спецслужб", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации МВД, на месте происшествия работают специальный отряд быстрого реагирования, саперы и кинологи с поисковыми собаками. "Обследуются промышленные, торговые и жилые объекты", - уточнили в ведомстве.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части N28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, в результате которого произошло более 10 взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 12 человек и 98 пострадали, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.

29 августа в Казахстане объявлено Днем общенационального траура.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]