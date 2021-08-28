Число заражений COVID-19 в мире превысило 215,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 215 млн 452 тыс. 283, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 485 тыс. 391 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 38 млн 707 тыс. 475 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 636 тыс. 720.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 649 тыс. 947, а общее число умерших от последствий заражения вирусом составило 437 тыс. 370.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 703 тыс. 906 заболевших, умерли 578 тыс. 326 человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 577,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 961 человек, в Индии - 313, Бразилии - 2 тыс. 699.
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