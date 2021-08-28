Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до 13

Обнаружено тело еще одного погибшего в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области на юге Казахстана, таким образом, число жертв увеличилось до 13, сообщила в субботу пресс-служба МЧС республики.

"На сегодняшний день на месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

По информации пресс-службы, среди погибших пятеро сотрудников органов гражданской защиты.

"Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших трех человек продолжаются", - отметили в ведомстве.

По информации пресс-службы, при ликвидации пожара, спровоцировавшего взрывы, пострадали около 50 сотрудников МЧС.