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СНГ 28.08.2021 10:06

Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до 13

Обнаружено тело еще одного погибшего в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области на юге Казахстана, таким образом, число жертв увеличилось до 13, сообщила в субботу пресс-служба МЧС республики.

"На сегодняшний день на месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

По информации пресс-службы, среди погибших пятеро сотрудников органов гражданской защиты.

"Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших трех человек продолжаются", - отметили в ведомстве.

По информации пресс-службы, при ликвидации пожара, спровоцировавшего взрывы, пострадали около 50 сотрудников МЧС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]