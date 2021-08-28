"Нафтогаз" ищет помощи у спецпредставителя Германии по "Северному потоку-2" в переносе точек передачи газа на границу РФ-Украина

Наиболее реалистичной гарантией сохранения транзита российского газа через Украину является, в частности, перенесение точек передачи газа в действующих контрактах "Газпрома" с Европой на границу РФ-Украина, чтобы сами европейские компании заказывали его транзит через Украину до 2035 года, считает глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
"Если Россия не хочет играть по европейским правилам, то "Северный поток-2" никогда не должен заработать", - написал он на своей станице в Facebook, указав, что в четверг и пятницу проводил по этим вопросам встречи со специальным уполномоченным Федерального правительства Германии по вопросам транзита газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее.
Витренко отметил, что сохранение транзита газа через Украину, по крайней мере до 2035 года, пока природный газ не будет заменен на возобновляемые источники энергии, необходимо для безопасности самой Европы.
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