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Эстония как член СБ ООН надеется на продолжение работы миссии ООН в Афганистане

Министр иностранных дел ЭстонииЭва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets) в телефонном разговоре с главой Совета афганского национального единства Абдуллой Абдуллой выразила надежду, что миссия ООН сможет продолжить работу в Афганистане и обеспечить безопасность работающих там членов международного сообщества.

"Министр иностранных дел выразила надежду, что миссия ООН в Афганистане сможет продолжить свою работу, поскольку потребность в гуманитарной помощи чрезвычайно велика, и что члены международного сообщества, все еще работающие в Афганистане или на местах, могут безопасно продолжать работу", - процитировали Лийметс в пресс-службе МИД в субботу.

Она отметила, что Эстония, которая совместно с Норвегией является координатором по вопросам Афганистана в Совете Безопасности ООН, "считает возможным сотрудничать только с правительством, которое разорвало все связи с международными террористическими группировками".

Лийметс выразила глубокие соболезнования всему народу Афганистана в связи с террористической атакой в аэропорту Кабула в четверг и призвала все стороны положить конец насилию, убийствам и террористическим атакам. Она также подчеркнула, что "переговоры между различными сторонами по поиску всеобъемлющего и инклюзивного политического решения очень важны".

По ее словам, цель телефонного разговора заключалась в том, чтобы "получить общее представление о текущей ситуации в Афганистане и дать четкий сигнал о том, что для Эстонии и всех западных стран чрезвычайно важно, чтобы страна поддерживала прогресс в области прав человека в последние десятилетия".

"Для социального развития и благополучия людей очень важно дать женщинам возможность принимать активное участие в жизни общества, а девочкам - продолжить образование. Мы также надеемся, что люди, которые хотят покинуть страну, сохранят эту возможность и что гуманитарная помощь беспрепятственно дойдет до всех нуждающихся", - сказала глава МИД.

Эстония вместе с Норвегией ведет переговоры, связанные с Афганистаном, и готовится к продлению мандата миссии ООН в Афганистане UNAMA в сентябре, сообщил МИД.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]