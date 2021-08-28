Главы оборонных ведомств Турции и США обсудили Афганистан

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Anadolu со ссылкой на оборонное ведомство Турции.

Акар и Остин обсудили ситуацию в Афганистане, выразили удовлетворение сотрудничеством в рамках организации эвакуации из Кабула.

Турецкий министр выразил министру обороны США соболезнования в связи с гибелью американских военных при теракте в Кабуле.