Российские правоохранительные органы провели следственные действия в гостиничном номере солиста Rammstein Тилля Линдеманна

Представители российских правоохранительных органов пришли ночью в гостиничный номер к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сотрудники правоохранительных органов провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово, где остановился Линдеманн", - сказал источник.

По его словам, музыкант при этом присутствовал.

Источник затруднился назвать причину интереса правоохранительных органов к Линдеманну, отметив лишь, что "проверка проводилась в рамках заявления".

"Интерфакс" не располагает комментариями официальных лиц и самого Линдеманна по поводу этой информации.

Ранее сообщалось, что Линдеманн разместил на маркетплейсе NFT-токены, созданные для коллекции NFTillс помощью изображений, снятых в Эрмитаже во время съемок клипа "Любимый город" в мае 2021 года.

Эрмитаж утверждает, что музыкант грубо нарушил условия договора, не согласовав с музеем съемку части изображений и их дальнейшую токенизацию, а также неправомерно использовал в коммерческих целях наименование Эрмитажа, указав его в названии токена "One shot video HERMITAGE EDITION". Стоимость токена, по сведениям музея, начинается от 100 000 евро за штуку, а общий тираж достиг десяти.

Эрмитаж уточнил, что направил Тиллю Линдеманну через его представителя Анара Линдеманна уведомительные и претензионные письма.

Тилль Линдеманн должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4 и 5 сентября. Фестиваль проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября.