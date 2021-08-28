Главы МИД России и Армении обсудят ход реализации договоренностей по Нагорному Карабаху

В Москве 31 августа состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, который посетит Россию с рабочим визитом впервые после назначения на пост.

"Планируется, что министры обстоятельно обсудят дальнейшие шаги по развитию российско-армянского союзничества во всех областях. (...) Будет рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая гуманитарные вопросы и разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ в субботу.

Уточняется, что главы МИД обсудят шаги по наращиванию сотрудничества в общих интеграционных объединениях - СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также вопросы координации позиций в ООН, ОБСЕ и других международных организациях.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что переговоры в Москве будут способствовать углублению союзнического взаимодействия с Ереваном, укреплению безопасности и стабильности в регионе.