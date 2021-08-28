Минобороны: Информация о том, что военнослужащий Чингиз Газиев стал шехидом, не соответствует действительности

Информация ряда СМИ о том, что военнослужащий Газиев Чингиз Рамин оглу стал шехидом в направлении города Шуша, не соответствует действительности, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"В некоторых СМИ и социальных сетях была распространена информация о гибели азербайджанского военнослужащего в направлении города Шуша. Данная информация не соответствует действительности. Солдат Газиев Чингиз Рамин оглу погиб в результате несчастного случая в военной части, где он проходил службу", - отмечается в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что по предварительным данным военнослужащий покончил жизнь самоубийством из-за проблем в семье. Минобороны не раскрывает подробностей инцидента в соответствии с нормами этики.

По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В Минобороны подчеркнули, что некоторые СМИ вводят общественность в заблуждение, грубо искажая правду, "тем самым они служат интересам врага".

"Обращаем ваше внимание на недопустимость распространения недостоверной информации", - отметили в министерстве.

А.Салаева