Минобороны: Информация о том, что военнослужащий Чингиз Газиев стал шехидом, не соответствует действительности

Информация ряда СМИ о том, что военнослужащий Газиев Чингиз Рамин оглу стал шехидом в направлении города Шуша, не соответствует действительности, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
"В некоторых СМИ и социальных сетях была распространена информация о гибели азербайджанского военнослужащего в направлении города Шуша. Данная информация не соответствует действительности. Солдат Газиев Чингиз Рамин оглу погиб в результате несчастного случая в военной части, где он проходил службу", - отмечается в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что по предварительным данным военнослужащий покончил жизнь самоубийством из-за проблем в семье. Минобороны не раскрывает подробностей инцидента в соответствии с нормами этики.
По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В Минобороны подчеркнули, что некоторые СМИ вводят общественность в заблуждение, грубо искажая правду, "тем самым они служат интересам врага".
"Обращаем ваше внимание на недопустимость распространения недостоверной информации", - отметили в министерстве.
А.Салаева
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