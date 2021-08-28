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Здравоохранение 28.08.2021 11:52

Заразившиеся штаммом "дельта" COVID-19 чаще попадают в больницу, чем носители других штаммов - исследование

Люди, заразившиеся штаммом "дельта" COVID-19, в два раза чаще попадают в больницу, чем те, кто заражен другими вариациями коронавируса, сообщает в субботу Sky News со ссылкой на исследование Университета Кембриджа и специалистов общественного здравоохранения Англии.

"Это исследование подтверждает предыдущие наши выводы о том, что люди, инфицированные штаммом "дельта", значительно чаще нуждаются в госпитализации, чем люди с "альфа", и в большинстве случаев, включенных в исследование, люди были непривитые", - заявил эпидемиолог Девин Габрера, принимавший участие в исследовании.

Он добавил, что "вакцинация предлагает отличную защиту от штамма "дельта", и, поскольку на этот вариант приходится более 98% случаев COVID-19 в Великобритании, жизненно важно, чтобы те, кто не получил две дозы вакцины, сделали это как можно скорее".

Вариант "дельта" был зарегистрирован в Индии в конце 2020 года, и исследования показали, что он может быть на 50% более заразным, чем вариант "альфа", который впервые был обнаружен в Кенте в Англии, отмечает Sky News.

В этом исследовании специалисты проанализировали информацию о 43,3 тыс. заразившихся в период с 29 марта по 23 марта 2021 года.

Ранее в Шотландии также провели исследование, которое показало, что заражение штаммом "дельта" вдвое увеличивает риски тяжелого течения болезни.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]