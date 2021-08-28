Люди, заразившиеся штаммом "дельта" COVID-19, в два раза чаще попадают в больницу, чем те, кто заражен другими вариациями коронавируса, сообщает в субботу Sky News со ссылкой на исследование Университета Кембриджа и специалистов общественного здравоохранения Англии.
"Это исследование подтверждает предыдущие наши выводы о том, что люди, инфицированные штаммом "дельта", значительно чаще нуждаются в госпитализации, чем люди с "альфа", и в большинстве случаев, включенных в исследование, люди были непривитые", - заявил эпидемиолог Девин Габрера, принимавший участие в исследовании.
Он добавил, что "вакцинация предлагает отличную защиту от штамма "дельта", и, поскольку на этот вариант приходится более 98% случаев COVID-19 в Великобритании, жизненно важно, чтобы те, кто не получил две дозы вакцины, сделали это как можно скорее".
Вариант "дельта" был зарегистрирован в Индии в конце 2020 года, и исследования показали, что он может быть на 50% более заразным, чем вариант "альфа", который впервые был обнаружен в Кенте в Англии, отмечает Sky News.
В этом исследовании специалисты проанализировали информацию о 43,3 тыс. заразившихся в период с 29 марта по 23 марта 2021 года.
Ранее в Шотландии также провели исследование, которое показало, что заражение штаммом "дельта" вдвое увеличивает риски тяжелого течения болезни.
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