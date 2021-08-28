Пожары на месте взрывов боеприпасов в Казахстане потушены - Минобороны

На военном складе в Жамбылской области на юге Казахстана, где произошли взрывы боеприпасов, огонь потушен, остаются очаги тления на двух хранилищах, сообщил министр обороны страны Нурлан Ермекбаев.
"Военнослужащие работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища", - сказал Ермекбаев журналистам в поселке Сарыкемер.
Слова министра пресс-служба оборонного ведомства опубликовала в субботу в Telegram.
Министр отметил, что принимаются все меры для обеспечения полной безопасности населения. По его информации, жители уже вернулись в свои дома, за исключением нескольких домов, построенных непосредственно вблизи от ограждения базы хранения.
Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части N28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, в результате которого произошло более 10 взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров.
При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 13 человек и около ста пострадали, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Сотни жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.
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