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Макроэкономика 28.08.2021 14:39

Украина и Молдова перейдут на торговлю по Пан-евро-средиземноморским правилам происхождения товаров

В торговле между Украиной и Молдовойбудут применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров.

Межправительственный протокол о внесении соответствующих изменений в Соглашение о свободной торговле подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр МолдовыНаталья Гаврилица, сообщает пресс-служба правительства Украины.

"Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему. Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. И теперь мы объединяем торговые режимы всех государств Ассоциированного трио между собой и с ЕС", - пояснил Шмыгаль.

"Этот протокол является еще одним шагом к выходу стран Ассоциированного трио из торговых отношений СНГ и перехода к ЕС-центрированной экономике", - подчеркнул он.

Премьер-министр Молдовы отметила, что подписанный документ подтверждает готовность двух стран развивать торговые отношения на пути европейской интеграции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]