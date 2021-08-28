Украина и Молдова перейдут на торговлю по Пан-евро-средиземноморским правилам происхождения товаров

В торговле между Украиной и Молдовойбудут применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров.

Межправительственный протокол о внесении соответствующих изменений в Соглашение о свободной торговле подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр МолдовыНаталья Гаврилица, сообщает пресс-служба правительства Украины.

"Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему. Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. И теперь мы объединяем торговые режимы всех государств Ассоциированного трио между собой и с ЕС", - пояснил Шмыгаль.

"Этот протокол является еще одним шагом к выходу стран Ассоциированного трио из торговых отношений СНГ и перехода к ЕС-центрированной экономике", - подчеркнул он.

Премьер-министр Молдовы отметила, что подписанный документ подтверждает готовность двух стран развивать торговые отношения на пути европейской интеграции.